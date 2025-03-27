Гуцул уличила власти Молдавии в желании установить внешнее управление в Гагаузии

Центральные власти Молдавии намерены ввести чрезвычайное положение и установить внешнее управление в Гагаузии. Об этом в переданном через адвокатов заявлении сообщила глава автономии Евгений Гуцул, ее слова привело РИА «Новости» .

«Для нас не секрет, что Кишинев намерен установить внешнее управление и ввести чрезвычайное положение в Гагаузии. Они готовы поставить над нами ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа», — сказала она.

Гуцул упомянула представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате Сергея Чернева. Политик отметила, что он многие годы работал на Демпартию.

Гуцул добавила, что задержание стало частью плана молдавских властей по уничтожению автономии. За прекращение уголовного преследования, по словам главы Гагаузии, ей предложили немедленно выехать из страны и отказаться от должности башкана.

Во вторник, 27 марта, Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Главу Гагаузии задержали на 72 часа в рамках дела о подделке документов, незаконном финансировании конкурентов на выборах и нарушении порядка управления избирательными фондами.