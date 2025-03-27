Молдавские прокуроры попросили арестовать Гуцул

IPN: прокуроры попросили поместить Гуцул под арест на 30 суток

Молдавские прокуроры подали в суд ходатайство о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток. Об этом сообщило IPN .

«Прокуроры ходатайствуют для Евгении Гуцул о 30 сутках предварительного ареста. Ходатайство подано, но дата и время судебного заседания пока не определены», — сообщил источник агентства.

Гагаузия — автономия на юге республики, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как центральные власти Молдавии провозгласили курс на евроинтеграцию.

Национальный антикоррупционный центр Молдавии во вторник провел обыски в рамках уголовного дела по подозрению в незаконном финансировании конкурентов на выборах, нарушении порядка управления избирательными фондами, подделке деклараций и документов.

Гуцул заявляла, что власти Молдавии намерены установить внешнее управление и ввести чрезвычайное положение в Гагаузии.