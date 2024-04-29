«Необратимый путь». Столтенберг сказал, когда Украина станет членом НАТО | 360°

Мир 29 апреля 2024, 15:58 «Необратимый путь». Столтенберг сказал, когда Украина станет членом НАТО Генсек Столтенберг: Украина вступит в НАТО, когда наступит подходящее время Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украина обязательно станет членом НАТО, но это случится, когда наступит «подходящее время». Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, прибывший в Киев с необъявленным визитом.

«Законное место для Украины — в НАТО, Украина станет членом НАТО. Работа, которую мы сейчас проводим, ставит ее на необратимый путь к членству в НАТО, когда наступит подходящее время, Украина сможет сразу стать членом НАТО», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

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При этом Столтенберг не ожидает, что альянс договорится о членстве Украины на саммите в Вашингтоне, который состоится этим летом. Генсек намерен продемонстрировать, что приближает республику к вступлению в военно-политический блок.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО вынужден принимать рискованные решения из-за «соседства» блока с Россией. Он также призвал союзников взять пример с Германии и быстрее начать поставки оружия Украине.