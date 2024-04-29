Страны НАТО не договорятся о членстве Украины к летнему саммиту в Вашингтоне | 360°

Мир 29 апреля 2024, 15:43 Страны НАТО не договорятся о членстве Украины к летнему саммиту в Вашингтоне Генсек НАТО не ожидает договоренности о членстве Украины к саммиту в США Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Страны-участницы НАТО не договорятся о членстве Украины к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Киев.

«Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле», — подчеркнул Столтенберг.

Реклама

По его словам, альянс продемонстрирует, что приближает Украину к НАТО. Генсек также призвал в приоритетном порядке передавать Украине вооружение.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 29 апреля. Он заявил, что пока еще не поздно помочь ВСУ в противостоянии с Россией.

Ранее генсек НАТО отметил, что блок вынужден принимать рискованные решение из-за «соседства с Россией». Победа страны на поле боя якобы угрожает альянсу.