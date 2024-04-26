«От слов к делу». В НАТО призвали быстрее начать поставки оружия Украине | 360°

Мир 26 апреля 2024, 18:58 «От слов к делу». В НАТО призвали быстрее начать поставки оружия Украине Столтенберг призвал страны НАТО брать пример с Германии в вопросе помощи Украине РИА «Новости»

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Союзники по НАТО должны взять пример с Германии и быстрее перейти к поставкам оружия Украине. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине. Его выступление транслировали на сайте альянса.

«Многие союзники рассказали о новых обещаниях по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки», — сказал Столтенберг.

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В качестве примера он привел позицию Германии, власти которой обещали передать Вооруженным силам Украины батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее генсек НАТО сообщил, что США не опоздали с военной поддержкой Украины, но задержка помощи может обернуться для последней негативными последствиями. По данным СМИ, американские власти выделили шесть миллиардов долларов на военные контракты с оборонными предприятиями для поставок ВСУ.