«От слов к делу». В НАТО призвали быстрее начать поставки оружия Украине | 360°

26 апреля 2024, 18:58
«От слов к делу». В НАТО призвали быстрее начать поставки оружия Украине
Столтенберг призвал страны НАТО брать пример с Германии в вопросе помощи Украине
Союзники по НАТО должны взять пример с Германии и быстрее перейти к поставкам оружия Украине. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине. Его выступление транслировали на сайте альянса.
«Многие союзники рассказали о новых обещаниях по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки», — сказал Столтенберг.
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В качестве примера он привел позицию Германии, власти которой обещали передать Вооруженным силам Украины батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Ранее генсек НАТО сообщил, что США не опоздали с военной поддержкой Украины, но задержка помощи может обернуться для последней негативными последствиями. По данным СМИ, американские власти выделили шесть миллиардов долларов на военные контракты с оборонными предприятиями для поставок ВСУ.
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