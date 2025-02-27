Некогда боровшиеся за Арктику США и Россия обсудили сотрудничество в ней

США и Россия могут договориться о сотрудничестве в Арктике. Стороны обсудили совместную добычу полезных ископаемых и использование торговых маршрутов, сообщило агентство Bloomberg .

Страны определили Арктику как возможную зону экономического сотрудничества в рамках общего снятия напряженности. Одновременно с урегулированием ситуации на Украине и восстановлением численности дипломатов официальные лица обсудили разведку природных ресурсов, энергоносителей и использование торговых путей. Осведомленные лица заявили, что пока переговоры находятся на ранней стадии.

По одной из версий, Белый дом рассматривает арктическое сотрудничество как способ вбить клин между Россией и Китаем, сблизившимися в последние годы. КНР еще в 2018 году объявила себя приарктическим государством, занялась продвижением своих энергетических, транспортных и рыболовных интересов в этом регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основные природные ресурсы страны находятся в Арктике, их разработка обойдется в крупную сумму. В свою очередь Госдеп пригрозил сорвать российский проект «Арктик СПГ — 2», а НАТО решил усилить присутствие в регионе.