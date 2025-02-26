Россия и США не обсуждали в Эр-Рияде сотрудничество по редкоземельным металлам

Россия и США не обсуждали редкоземельные металлы на переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе.

«Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, <…> что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей», — сказал он.

Лавров добавил, что в этом заинтересованы обе стороны.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Россия занимает четвертое место в мире по запасам редкоземельных металлов.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что страна готова предложить США сотрудничество в этой сфере, в том числе совместно разрабатывать месторождения на территории Донбасса и Новороссии. При этом речь идет не только о властях страны, но и о частных компаниях, готовых инвестировать в проект.