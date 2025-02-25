Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие на Украине может быть достигнуто в ближайшие недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News .

«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал французский лидер.

Макрон поддержал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он назвал «позитивными» решения в этом направлении.

До этого французский лидер высказался о замороженных российских активах на Западе. По его словам, их изъятие невозможно, так как будет противоречить международному праву.

Макрон встретился с Трампом в Белом доме в понедельник, 24 февраля. Лидеры детально обсудили украинский конфликт, а после выступили перед журналистами. В частности, Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, предусматривающий также отправку военных.