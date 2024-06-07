Россия будет прирастать Арктикой. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

«Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там», — отметил он.

Глава государства добавил, что их разработка будет сложной и дорогой. Но перспективы — огромные.

Россия давно и упорно занимается развитием арктической зоны. На социально-экономическую поддержку региона выделяют миллиарды рублей. Ученые проводят там уникальные исследования, а для бизнеса создали ряд привлекательных льгот. Кроме того, для жителей некоторых городов и населенных пунктов Крайнего Севера действует «Арктическая ипотека».

Ранее вопросами континентального шельфа Арктики занимались Россия, США, Норвегия, Канада и Дания. Но затем контакты прервали, а Соединенные Штаты решили усилить присутствие в регионе.