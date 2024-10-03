Канада и страны Северной Европы создадут арктическую коалицию против России и Китая

Bloomberg: Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против РФ и КНР

Канада совместно со странами Северной Европы работает над созданием коалиции для «противодействия активности» России и Китая в Арктическом регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст [участникам] возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности», — отметили авторы материала.

Министры иностранных дел Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании встречались на прошлой неделе и обсуждали пути создания «диалога по безопасности в Арктике».

В августе в России создали Морскую коллегию. Ее цель — развитие Военно-морского флота РФ, защита национальных интересов в Арктике и обеспечение морской деятельности. Указ подписал президент Владимир Путин.