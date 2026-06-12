Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского флага

В День России самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае — традиционно окрасилось в цвета российского флага. Видеозапись опубликовали в телеграм-канале РИА «Новости».
Высота небоскреба составляет 828 метра, фасад здания — это самый большой в мире LED-экран. Традиционно 12 июня на экранах транслируют цвета российского флага в знак дружественных отношений Объединенных Арабских Эмиратов с Россией.
Украинские переселенцы в честь Дня России выпустили в небо Симферополя десятки воздушных шаров в цветах флага РФ. Флешмоб провели у памятника Екатерине II.
Жители Тель-Авива в честь праздника развернули в парке гигантский российский триколор. Площадь полотна составила 600 квадратных метров.
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