Многометровый российский триколор развернули в Тель-Авиве

Жители Тель-Авива в честь праздника развернули в парке гигантский российский триколор. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Флаг развернули в честь Дня России. Площадь полотна с триколором составила 600 квадратных метров.

Ранее российский флаг вывесили на чемпионате мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» в Мексике. Организаторы соревнований украсили триколором пространство над экраном, продемонстрировав, что на игре ждут сборную России.

Триколор привлек большое внимание, так как в отношении страны действуют санкции. Сборная прекратила играть под эгидой ФИФА с зимы 2022 года. Также Россию не допустили к борьбе за трофей в этом мундиале.

Чемпионат мира по футболу проходит в этом году в США, Канаде и Мексике. Перед стартом лучшему арбитру в Африке отказали во въезде прямо в аэропорту, а футболистов сборных допрашивали на границах.