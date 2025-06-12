Бурдж-Халифу в Дубае и минарет в Дели окрасили в цвета российского флага

Вечером 12 июня фасад небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае засветился в бело-сине-красных тонах в честь Дня России. Об этом сообщила администрация здания в своем официальном заявлении в соцсетях.

«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России», — отметили представители небоскреба.

Они пожелали русскому народу хорошего праздника и будущего, основанного на единстве и процветании.

Аналогичную акцию провели в Индии, где подсветили Кутб-Минар — самый высокий кирпичный минарет в мире. После захода солнца памятник сменил привычное освещение на цвета российского триколора.

В Сербии празднование Дня России отметили автопробегом, организованным при поддержке Россотрудничества. Мероприятие прошло при участии местных жителей и представителей российской диаспоры.

Кроме того, Соединенные Штаты впервые с 2022 года поздравили Россию с национальным праздником, что является сигналом об изменениях во внешней политики Белого дома.