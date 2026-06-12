Украинские переселенцы провели в Крыму флешмоб ко Дню России

Фото: Флаг России на фоне голубого неба в Подмосковье / Медиасток.рф

Украинские переселенцы выпустили в небо Симферополя десятки воздушных шаров в цветах флага России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Флешмоб провели у памятника Екатерине II в центре столицы республики. В ней участвовали граждане, переехавшие из Украины, вместе со своими детьми.

Акцию провел центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина».

«Для нас День России — важный символический праздник, указывающий на возрождение великой страны, укрепление ее суверенитета и развития гражданского общества», — отметил глава центра Олег Бондаренко.

Ранее жители Тель-Авива в честь праздника развернули в парке гигантский российский триколор. Площадь полотна составила 600 квадратных метров.