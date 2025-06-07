Украина попыталась нанести значимый ущерб России, но потерпела неудачу. Это доказал ответный удар ВС РФ по украинской территории, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube .

«Вчерашний удар России по Украине показал, что флот бомбардировщиков не утратил силы, и ничто не смогло сорвать планы России, не говоря уже о нанесении ей сколь-либо значимого урона», — сказал он.

ВС РФ нанесли украинской армии гораздо больший ущерб, чем ВСУ России своими атаками.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «крокодильими слезами» жалобы президента Владимира Зеленского на ответный удар российской армии по военным объектам Украины.

Российские подразделения также продолжают успешно наступать в Сумской области. Армия России периодически наносит удары по Сумам, а украинские ресурсы уже не раз сообщали, как офицеры ВСУ призывали своих родственников эвакуироваться.