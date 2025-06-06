06 июня 2025 21:11 Враг деморализован: до Сум осталось 19 километров. Судьба Сумской области предрешена 0 0 0 Эксклюзив

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Несмотря на информационный фон после атаки Киева на российские аэродромы со стратегической авиацией, Вооруженные силы России продолжают наступать в Сумской области. И делают это успешно, хотя попытки украинской армии контратаковать в районе Теткина Курской области все еще продолжаются. За последние дни военные освободили значительное количество населенных пунктов. Украина может наслаждаться своими пиар-успехами, но реальную ситуацию на поле боя ей изменить не получится. Создание буферной зоны идет своим чередом.

До Сум — 19 километров От линии боевого соприкосновения до центра города Сумы осталось примерно 19 километров. И это достаточное расстояние для работы не только нашей ствольной артиллерии, но и FPV-дронов. Украинские ресурсы сообщали о рекомендации офицеров ВСУ своим родственникам эвакуироваться. По данным отдельных источников, артиллерия ВС России практически не смолкает, а расчеты дронов нашей армии работают на износ. Активно прилетает по 80-й десантно-штурмовой бригаде противника и другим украинским подразделениям. Враг деморализован. «По Сумам нашими войсками периодически наносятся удары. Накануне был по зданиям, где располагался штаб ОТГ противника „Сумы“, областного управления СБУ. Там в момент удара проходило совещание с участием офицеров НАТО, ночью — по заводу по производству биоэтанола под Сумами. По областному центру началось применение наших FPV-дронов на оптоволокне», — написал в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Фото: РИА «Новости»

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, армия России сегодня активно расширяет плацдарм в регионе. По его словам, на Сумском направлении российские бойцы не применяют бронетехнику. Вместо этого задействуют малые штурмовые группы, которые иногда передвигаются на квадроциклах или мотоциклах, чтобы как можно быстрее выдвинуться вперед. «Даже противник признает наше продвижение вглубь территории Украины. Помнится, Зеленский вбросил в медиапространство залипуху, будто бы ВСУ вошли в Курскую область, чтобы предотвратить наше вторжение в Сумскую область. Этакий превентивный удар. Ну как, предотвратили?» — задался справедливым вопросом военкор Александр Коц. Тяжелые бои В любом случае продвижение нашей армии вглубь Сумской области идет трудно. Да, конечно, приятно читать сообщения об освобожденных деревнях, наблюдать за увеличением отмеченной красным территории на карте. На земле же, щедро политой кровью, противник сопротивляется отчаянно и ожесточенно.

Фото: РИА «Новости»

Каждый населенный пункт, каждый километр вперед дается большой кровью. Об этом 360.ru рассказал участник СВО, мобилизованный десантник, военкор и волонтер Никита Третьяков. Он назвал перспективы продвижения туманными при нежелательности штурма Сум. «Еще ни один крупный город, кроме Бахмута, не был полностью взят штурмом за время спецоперации. Его брало войско, которого теперь нет. Остальные же освобожденные крупные населенные пункты взяли с помощью окружения. Как пример „бесконечного“ штурма в городской черте подходят бои в Часовом Яре, которые идут уже более года», — добавил Никита Третьяков.

Таким образом, чтобы взять Сумы, нужно их охватить. А это уже не 20 километров, а многие десятки в разных направлениях. И их предстоит пройти нашим солдатам. Это будет непросто и небыстро. Наступать куда труднее, чем обороняться.

Тем не менее Сумская область обречена стать буферной зоной по решению Верховного главнокомандующего. Но она также может оказаться еще одним регионом, который освободит российская армия и чья территория впоследствии присоединится к нашей стране. Поэтому все, что там происходит, вызывает определенный интерес не только с военной точки зрения, но и с политической.

Фото: РИА «Новости»

И что касается наступления сил ВСУ под Теткином. Действительно, они там сконцентрировали несколько штурмовых полков. Пытаются ими выдавить российских штурмовиков с их обороняющихся позиций. Ситуация осложняется тем, что позади наших войск находится река и переправы подвергаются практически моментальному обстрелу. На это в разговоре с 360.ru обратил внимание военкор, участник СВО Евгений Линин. «Противник контролирует все наши пути снабжения на этом участке. Но надо отметить, что именно там сейчас самые боеготовые подразделения ВСУ просто стачиваются. А их, таких подразделений, у врага осталось не так уж и много. Чем, собственно говоря, и обусловлено достаточно успешное продвижение российской армии в сторону Сум. Взять Сумы возможно. Тех сил, которые у нас на сегодняшний день есть на этом направлении, достаточно», — заключил Евгений Линин. Наступление необходимо Город Сумы был главным центром снабжения и координации агрессии против Курской области. Он до сих пор сохраняет промышленное значение, в том числе и для ВПК, вместе с рядом других региональных городов. Поэтому украинский плацдарм необходимо превратить в буферную зону для предотвращения угроз безопасности, как это и анонсировал Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

Пока продвижение российской армии носит скорее тактический характер. Сейчас по масштабу оно не превосходит того, что удалось достичь в Харьковской области, под Липцами и Волчанском. Однако предпосылки для дальнейшего наступления действительно есть. Такое мнение в комментарии для 360.ru высказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. «Необходимо полностью лишить ВСУ возможности пользоваться логистикой через Сумы для предотвращения провокаций против Курской области. Еще находится под контролем киевского режима выступ у Мирополья, с которого продолжаются попытки проникновения на российскую территорию. Поэтому даже для достижения тактических целей нужно продолжать наступление», — заметил Сергей Простаков. Выполнение более широких задач будет зависеть от стратегического баланса сил.

Киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, которое намерен использовать для усиления мобилизации и пополнения рядов ВСУ, ослабленных потерями и дезертирством. Сергей Простаков

Если российская сторона продолжит давление, а у украинского руководства вместе с западными кураторами не получится найти способ остановить снижение боеспособности ВСУ, то и в Сумской, и в Харьковской областях, как и на других направлениях, нашим бойцам откроются гораздо более широкие перспективы, чем можно представить сейчас.