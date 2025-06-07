Реакция президента Владимира Зеленского на массированный удар ВС РФ по военным объектам Украины стала «крокодильими слезами». Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль», — отметил парламентарий.

По его словам, главе киевского режима безразлична судьба Украины и будущее ее народа. Шеремет также назвал действия Зеленского «преступными террористическими выходками», которыми тот пытается «накликать беду на Украину».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сама дала России повод разбомбить ее «к чертям», а в Японии Зеленскому предложили «не злить Россию».