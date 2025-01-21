Депутат Ивлев: если Трамп услышит Россию, то войдет в историю миротворцем

Если президент США Дональд Трамп услышит Россию, то войдет в историю как миротворец. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, если Трамп сможет понять геополитические интересы и принципы России, а также осознать истинные причины начала конфликта на Украине, то он войдет в историю как человек, который стремится к миру.

«Не поймет — так и останется ковбоем с прерий, влипнет в историю», — сказал Ивлев

По словам депутата, предвыборные заявления Трампа о поддержке Украины, сделанные в то время, когда Россия уверенно продвигается вперед на поле боя, стали его уязвимым местом.

«Поэтому, ему надо сесть за стол переговоров на условиях, которые удовлетворят Россию», — подчеркнул депутат.

Трамп после своей инаугурации заявил, что президент Украины Владимир Зеленский г отов к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта.

Также во время подписания указов в Овальном кабинете американский президент объявил о своей скорой встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что только после этой беседы сможет лучше понять, когда закончится конфликт на Украине.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт не закончится в ближайшие дни, поэтому западные союзники должны продолжать военную поддержку Украины ради собственной безопасности.