Трамп сделал заявление о встрече с Путиным и Украине

Трамп заявил журналистам, что разговор с Путиным может произойти уже очень скоро

После инаугурации президент США Дональд Трамп в ходе подписания указов в Овальном кабинете заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным очень скоро. Глава Белого дома не уточнил, когда состоится этот разговор, об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это может быть уже очень скоро», — сказал он журналистам.

Трамп заявил, что сможет понять сроки завершения конфликта на Украине только после беседы с Путиным.

«Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем», — отметил американский президент.

В своей инаугурационной речи Трамп ни слова не сказал о России и Украине, и также не упомянул руководство этих стран. В предвыборной кампании политик заявлял, что урегулирует конфликт еще до инаугурации.

Трамп в своем выступлении заявил, что намерен создать самую сильную в мире армию. При этом президент мечтает снискать славу миротворца.