Трамп сделал заявление о встрече с Путиным и Украине
Трамп заявил журналистам, что разговор с Путиным может произойти уже очень скоро
После инаугурации президент США Дональд Трамп в ходе подписания указов в Овальном кабинете заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным очень скоро. Глава Белого дома не уточнил, когда состоится этот разговор, об этом сообщило РИА «Новости».
«Это может быть уже очень скоро», — сказал он журналистам.
Трамп заявил, что сможет понять сроки завершения конфликта на Украине только после беседы с Путиным.
«Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем», — отметил американский президент.
В своей инаугурационной речи Трамп ни слова не сказал о России и Украине, и также не упомянул руководство этих стран. В предвыборной кампании политик заявлял, что урегулирует конфликт еще до инаугурации.
Трамп в своем выступлении заявил, что намерен создать самую сильную в мире армию. При этом президент мечтает снискать славу миротворца.