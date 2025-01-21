«Ни завтра, ни послезавтра». Макрон высказался об украинском конфликте, поддев Трампа
Макрон: украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра
Украинский конфликт не закончится в ближайшие дни, поэтому западные союзники должны продолжать военную поддержку Украины ради собственной безопасности. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привел телеканал BFMTV.
«Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра», — сказал французский лидер, намекая на обещания президента США Дональда Трампа о завершении конфликта в считанные дни.
По его словам, сейчас основная задача союзников заключается в том, чтобы дать Украине возможность продержаться и вступить в будущие переговоры на сильной позиции.
«А завтра, когда боевые действия прекратятся, главным станет предоставление Украине гарантий того, что на ее территории не возобновятся боевые действия, а вместе с тем и гарантий нашей собственной безопасности», — добавил Макрон.
Ранее Трамп в ходе выступления на митинге перед сторонниками заявил, то после церемонии инаугурации сделает все, чтобы завершить украинский конфликт и не допустить начала третьей мировой войны.