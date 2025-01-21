«Ни завтра, ни послезавтра». Макрон высказался об украинском конфликте, поддев Трампа

Макрон: украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра

Украинский конфликт не закончится в ближайшие дни, поэтому западные союзники должны продолжать военную поддержку Украины ради собственной безопасности. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привел телеканал BFMTV .

«Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра», — сказал французский лидер, намекая на обещания президента США Дональда Трампа о завершении конфликта в считанные дни.

По его словам, сейчас основная задача союзников заключается в том, чтобы дать Украине возможность продержаться и вступить в будущие переговоры на сильной позиции.

«А завтра, когда боевые действия прекратятся, главным станет предоставление Украине гарантий того, что на ее территории не возобновятся боевые действия, а вместе с тем и гарантий нашей собственной безопасности», — добавил Макрон.

Ранее Трамп в ходе выступления на митинге перед сторонниками заявил, то после церемонии инаугурации сделает все, чтобы завершить украинский конфликт и не допустить начала третьей мировой войны.