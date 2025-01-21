Трамп заявил, что Зеленский готов пойти на перемирие с Россией

Трамп: Зеленский хочет заключить сделку с Россией для завершения конфликта

Фото: РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами из Овального кабинета, трансляцию вел Белый дом.

«Он мне сказал, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключить сделку», — заявил президент США.

Также Трамп в ходе подписания указов в Овальном кабинете заявил, что намерен очень скоро встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что сможет понять сроки завершения конфликта на Украине только после этой беседы.

Путин ранее заявил, что разделяет желание Трампа о недопущении третьей мировой войны, и также настроен на возобновление дипломатических отношений между Россией и Америкой.

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