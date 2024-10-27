Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об отсутствии планов восстановить дипотношения с Россией. Было ли это сказано для успокоения митингующих или же парламент настроен серьезно, разобрались политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич и ведущая стрима 360.ru Анастасия Букреева.

Политолог напомнил, что победившая на парламентских выборах «Грузинская мечта» является проевропейской партией. Несмотря на желание грузин нормализовать отношения с Россией, форсировать этот процесс, по мнению Станкевича, не удастся.

«Грузия совершает не разворот то к Брюсселю, то к России. Она совершает разворот к своим собственным историческим традициям. И тем самым благодаря этим традициям хотела бы нормализовать отношения с Россией , но это займет еще какое-то время», — сказал он.

Потому что остаются раны прошлого. И в частности остается проблема взаимоотношений между Грузией, Абхазией, Северной Осетией. И эту проблему тоже каким-то образом надо закрыть, урегулировать.

Главным по итогам прошедшего голосования Станкевич назвал тот факт, что Грузия осталась верной себе и не сбилась с пути к оздоровлению. Он призвал дать ей еще немного времени, прежде чем восстанавливать отношения.

«Не будем торопиться. Самое главное, что Грузию не удалось оторвать от этих самых Кавказских гор, не удалось сбить с толку в очередной раз, и Грузия останется на верном пути к нормализации и оздоровлению», — сказал специалист.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов. В высший законодательный орган прошли также четыре оппозиционные партии, из них две не признали итоги.