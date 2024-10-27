Правящая партия Грузии набрала 54,2% голосов после обработки 99% бюллетеней

Правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии набрала 54,2% голосов после подсчета данных с 99% участков. Об этом сообщил ЦИК республики .

Прошедшая в парламент Грузии коалиция оппозиционных партий получила порядка 37% голосов.

В Центризбиркоме республике уточнили, что «Коалиция за перемены», предварительно, набрала около 11% голосов, «Единство — Национальное движение» — около 10%, «Сильная Грузия» — порядка 8,7%, а партия «За Грузию» — около 7,7%.

Оппозиционные партии в Грузии — «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» — уже объявили об отказе признавать результаты парламентских выборов в стране. Они назвали их «захваченными и украденными».

МИД Венгрии констатировал победу правящей партии Грузии, несмотря на попытки внешних сил «вмешаться в процесс». Глава ведомства Петер Сийярто заявлял, что народ республики выразил свою волю.