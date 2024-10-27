Президент Грузии не признала итоги прошедших выборов

Президент Грузии назвала сфальсифицированными прошедшие выборы в парламент

Фото: РИА «Новости»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы, назвав их «тотально сфальсифицированными». Об этом она заявила на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны. <...> Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — сказала Зурабишвили.

Ранее ЦИК Грузии завершил подсчет данных со всех избирательных участков. Правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 54,2% голосов. Прошедшая в парламент Грузии коалиция оппозиционных партий получила свыше 37%.

Оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» назвали конституционным переворотом итоги выборов в парламент. Одна из лидеров оппозиции Элене Хоштария заявила, что с 27 октября в Грузии планируют провести митинги.

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