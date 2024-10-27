Премьер Грузии ответил на вопрос о дипломатических отношениях с Россией

У Грузии нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привело издание News.ru .

По его словам, Грузия проводит свою внешнюю политику исключительно в национальных интересах, но при этом не имеет отношений с другими серьезными внешнеполитическими игроками.

«С Российской Федерацией на сегодняшний день дипломатических отношений у нас нет. На этот счет нет никаких планов, потому что 10% нашей территории, Южная Осетия и Абхазия, остаются все еще оккупированными», — сказал политик.

Южная Осетия и Абхазия находились в составе Грузинской ССР, однако после распада Союза объявили о независимости, что спровоцировало военный конфликт с Тбилиси.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил Запад в попытке «разжечь антироссийский костер» в Южной Осетии, Абхазии и Грузии.