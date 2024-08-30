Безуглая обвинила командование ВС Украины в попытке скрыть правду о крушении F-16

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала руководство Воздушных сил Украины за сокрытие информации о крушении F-16, отметив, что это уже третий подобный случай гибели пилота и утраты техники. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Депутат попросила главу ВС Украины Николая Олещука объяснить, почему долгое время не появлялись сообщения о крушении истребителя. Безуглая отметила, что средства ПВО Украины уже как минимум трижды сбивали свои самолеты дружественным огнем.

«Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян. <…> Это свидетельствует об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования», — написала она.

Нардеп указала, что ЧП с F-16 не афишировали, пока о нем не начали писать иностранные СМИ.

Ранее Генеральный штаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16. В Раде позже заявили, что американский истребитель рухнул после того, как был сбит ЗРК Patriot.