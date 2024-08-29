Генштаб ВСУ подтвердил первую потерю F-16

Генштаб: ВСУ потеряли первый истребитель F-16 в ходе отражения удара ракет

Первый истребитель F-16 ВСУ потерпел крушение на территории Украины во время отражения ракетного удара. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба республики.

«Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск применили истребители F-16 Вооруженных Сил Украины», — отметили в сообщении.

В ходе воздушного боя с одним из F-16 потерялась связь. Позже стало известно, что истребитель потерпел крушение, летчик погиб.

Причины аварии будет выяснять специальная комиссия МОУ, которая уже работает в районе падения F-16.

Одной из первых о крушении американского истребителя на Украине сообщила газета The Wall Street Journal. Журналисты утверждали, что F-16 упал во время ракетного обстрела из-за ошибки пилота.

До этого сообщалось о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации ВСУ Алексея Меся. Он одним из первых проходил обучение на истребителях в США