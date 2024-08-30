Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский после крушения F-16 отправил в отставку командующего ВС ВСУ Олещука

Фото: РИА «Новости»

После скандала со сбитым американским истребителем F-16 командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук лишился должности. Президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о его отставке.

«Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. <…> И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов», — заявил он.

Зеленский поблагодарил военных летчиков, зенитчиков, инженеров и расчеты ПВО. Причину отставки командующего ВС ВСУ он уточнять не стал.

Ранее Олещук, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пригрозил судом депутату Верховной рады Марьяне Безуглой за распространение информации о причине крушения F-16. Она заявила, что истребитель подбили украинские зенитчики ударом комплекса Patriot, но командование возложило вину за произошедшее на погибшего пилота.

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