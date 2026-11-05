В одном из отелей Берлина нашли мертвым министра экономики и вице-премьера Баварии Хуберта Айвангера. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в баварском правительстве и столичной полиции.

«Лидер „Свободных избирателей“, вице-премьер-министр Баварии и министр экономики скончался в среду в берлинском отеле в возрасте 55 лет», — уточнили авторы статьи.

До этого в Берлине открылся столичный офис «Свободных избирателей». Айвангер отсутствовал на этом приеме, жалуясь на плохое самочувствие. Он остался в гостинице Hotel Neuer Fritz, где и обнаружили его тело.

Семье политика уже сообщили о его гибели. Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него двое общих сыновей.

Айвангер впервые вошел в ландтаг Баварии в качестве члена парламента в 2008 году. После выборов 2018 года дослужился до должности министра экономики, госразвития и энергетики Баварии, а также до заместителя премьер-министра. Айвангер был ярым критиком решений ЕС.

Кроме того, осенью 2023 года он оказался в центре нацистского скандала. Айвангера обвинили в антисемитизме, когда выяснилось, что будучи подростком он написал и распространил листовку, где высмеивал холокост и преступления нацистской Германии.