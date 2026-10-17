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    Американский самолет-разведчик заметили у границ России

    Самолет-разведчик США выполнил полет вблизи российских границ в Прибалтике

    Фото: РИА «Новости»

    Разведывательный самолет США Bombardier ARTEMIS II провел двухчасовой полет у российских границ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные из открытых источников.

    Борт вылетел из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в Констанце. Это ключевой авиаузел и крупная база сил НАТО на юго-восточном фланге альянса в Румынии.

    Маршрут разведчика пролегал через воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши в направлении стран Балтии. Над Эстонией и Латвией Bombardier ARTEMIS II  начал кружить. Он приблизился к границе с Россией на несколько десятков километров.

    Затем американский самолет вернулся на ту же базу. Машина предназначена для глубокой радиоэлектронной и радиолокационной разведки, она создана на базе бизнес-джета.

    В начале октября тот же борт провел над Черным морем семь часов. Его маршрут пролегал над нейтральными водами.

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