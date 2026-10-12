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    Политолог Бридже назвал три сценария для «Ансар Аллах» и Саудовской Аравии

    Фото: 360.ru

    У Саудовской Аравии и движения «Ансар Аллах» есть три сценария развития событий. Об этом 360.ru рассказал политолог Дмитрий Бридже.

    «Первый — базовый на ближайшие недели — продолжение обмена ударами при параллельных закрытых переговорах», — сказал он.

    Второй сценарий заключается в постепенной регионализации конфликта. Третий — в соединении йеменского противостояния с широким региональным конфликтом. Последний вариант является самым опасным, подчеркнул Бридже.

    «Вероятность сценария резко возрастает при длительном нарушении нефтяного экспорта, новых массовых жертвах или ударах по силам внешних государств», — добавил эксперт.

    Подробно об атаках хуситов на Саудовскую Аравию, причинах и последствиях, — в материале 360.ru.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru