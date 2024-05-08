Нарышкин сообщил подробности расследования теракта в «Крокусе» | 360°

Мир 08 мая 2024, 08:31 Нарышкин сообщил подробности расследования теракта в «Крокусе» Глава СВР Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом РИА «Новости»

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Российские спецслужбы разыскивают причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле» за границей. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Расследование ведется», — сказал он.

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О том, что основной организатор теракта в «Крокусе» находится за рубежом, сообщал и исполняющий обязанности директора ФСБ Александр Бортников. По его словам, ведомство имеет конкретные версии о том, кто именно является заказчиком преступления.

По уголовному делу о теракте арестовали уже 12 фигурантов. МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны на некоторое время отказаться от поездок в Россию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее провел телефонные переговоры с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Во время беседы глава МИД объяснил причины проведение проверки приезжающих в страну иностранцев после теракта в «Крокус Сити Холле».