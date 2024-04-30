Лавров объяснил проверки иностранцев после теракта в «Крокусе» | 360°

30 апреля 2024, 14:44
Лавров объяснил проверки иностранцев после теракта в «Крокусе»
Лавров в беседе с Мухриддином назвал проверки иностранцев временными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином разъяснил тщательную проверку приезжающих иностранцев после трагедии в «Крокус Сити Холле». Лавров подчеркнул, что меры временные, они не направлены против представителей конкретной нации или религиозной группы.
«Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указано на сайте МИД РФ.
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Лавров и Мухриддином таке обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия стран. Они пришли к выводу о необходимости сохранять позитивную динамику в проверенном временем союзе.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, в упор расстреляла людей и устроила пожар. Погибли и пострадали сотни человек. По делу о теракте арестовали 12 подозреваемых, некоторые оказались гражданами Таджикистана.
Ранее в Подмосковье прошла панихида по погибшим в теракте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто не остался равнодушным и помог семьям жертв.
Сергей Лавров
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Таджикистан
Теракт в «Крокусе»
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