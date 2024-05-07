Бортников раскрыл подробности об организаторе теракта в «Крокусе» | 360°

Криминал 07 мая 2024, 15:19 Бортников раскрыл подробности об организаторе теракта в «Крокусе» Глава ФСБ Бортников: организатор теракта в «Крокусе» находится за границей РИА «Новости»

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Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил исполняющий обязанности директора ФСБ Александр Бортников.

Он подчеркнул, что у ведомства есть версии, кто именно выступил заказчиком нападения на концертный зал.

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«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — заявил Бортников.

Глава спецслужбы подчеркнул, что раскрыть какие-либо подробности не может, поскольку оперативная работа продолжается. Сейчас главная цель — дотянуться до основного исполнителя преступления.

«Есть тайна следствия и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — пояснил собеседник агентства.

Группа боевиков ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта и открыла стрельбу по пришедшим на концерт группы «Пикник» зрителям и персоналу. Перед бегством вооруженные мужчины подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.