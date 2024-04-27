Таджикистан рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию | 360°

27 апреля 2024, 21:26
Таджикистан рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию
МИД Таджикистана призвал граждан временно не ездить в Россию без необходимости
Гражданам Таджикистана рекомендовали на время отказаться от поездок в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МИД Таджикистана.
«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — уточнило дипведомство.
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До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила журналистам, почему возникли сложности на сухопутных участках границы с Казахстаном. По ее словам, повышенные меры безопасности были приняты после теракта в «Крокус Сити Холле», а также из-за сохранения террористической угрозы.
Дипломат добавила, что пограничники проверяют всех прибывающих в нашу страну вне зависимости от их гражданства.
Ранее в МИД Таджикистана пригласили российского посла Семена Григорьева, чтобы довести до него информацию о беспокойстве таджикской стороны из-за проблем, связанных с переходом границы с РФ. Местные власти назвали необоснованными случаи отказа во въезде в Россию своим гражданам.
Россия
Таджикистан
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