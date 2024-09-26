Самое строгое предупреждение Западу. Как западные СМИ отреагировали на слова Путина о ЯО

NYT и Guardian ответили на инициативу Путина об изменении ядерной доктрины РФ

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. Ведущие западные СМИ — The Guardian и The New York Times — отреагировали на эту инициативу российского лидера.

Британский таблоид счел заявление Путина одним из самых серьезных предупреждений Западу о недопустимости продолжения вооруженной поддержки Украины, которая может привести к атакам на российские территории с использованием западных ракет большой дальности.

«Нет никаких сомнений в том, что ядерный арсенал России — размещенный на ракетах наземного базирования, подводных лодках и бомбардировщиках, — обладает огромным разрушительным потенциалом», — указали в статье NYT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обновление ядерной доктрины рассматривается как сигнал для недружественных стран.