Началась новая волна израильских ударов по центру Тегерана
ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов ВВС Израиля по Ирану ночью 2 марта
Бомбардировки Ирана возобновились. Израильская авиация нанесла удары по центру Тегерана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«ВВС Израиля, руководствуясь разведывательными данными ЦАХАЛ, начали новую волну ударов по иранскому террористическому режиму в самом центре Тегерана», — сообщили военные.
В то же время сирены зазвучали в нескольких районах северного Израиля. Военные перехватили выпущенный из Ливана снаряд, еще несколько упали на открытой местности.
Незадолго до этого иранский Корпус стражей Исламской революции объявил о проведении девятой волны ракетных ударов по Израилю и военным базам США в Персидском заливе, несмотря на угрозы пострадавших стран.
Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев предупредил, что итоги февральского обострения отразятся на всех. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о риске третьей мировой войны.