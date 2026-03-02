Началась новая волна израильских ударов по центру Тегерана

ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов ВВС Израиля по Ирану ночью 2 марта

«ВВС Израиля, руководствуясь разведывательными данными ЦАХАЛ, начали новую волну ударов по иранскому террористическому режиму в самом центре Тегерана», — сообщили военные.

В то же время сирены зазвучали в нескольких районах северного Израиля. Военные перехватили выпущенный из Ливана снаряд, еще несколько упали на открытой местности.

Незадолго до этого иранский Корпус стражей Исламской революции объявил о проведении девятой волны ракетных ударов по Израилю и военным базам США в Персидском заливе, несмотря на угрозы пострадавших стран.

Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев предупредил, что итоги февральского обострения отразятся на всех. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о риске третьей мировой войны.