Началась девятая волна иранских атак по Израилю и базам США

Иран начал девятую волну атак по Израилю и базам США на Ближнем Востоке

Вооруженное нападение США и Израиля на Иран привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции сообщил о начале девятой волны ракетных ударов по израильским целям и американским военным базам в регионе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадио исламской республики.

«Началась девятая волна операции „Правдивое обещание 4“ против целей на всей оккупированной территории и американских целей на Ближнем Востоке», — уточнили в корпусе стражей.

До этого в КСИР пообещали, что иранские военные не позволят замолчать сиренам тревоги в Израиле и на американских базах. Эскалация конфликта произошла после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Он стал жертвой вражеских бомбардировок, когда находился в своем рабочем кабинете.

Аятолла Макарем Ширази ранее объявил США и Израилю священную войну после смерти Хаменеи. Он заявил, что месть за кровь мученика — религиозный долг для мусульман всего мира.