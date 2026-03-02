В США предрекли ужасные последствия из-за атаки по Ирану

Сакс: удары США и Израиля по Ирану рискуют привести к третьей мировой войне

Вооруженное нападение США и Израиля на Иран может перерасти в третью мировую войну. Таким мнением поделился профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью газете Berliner Zeitung .

Он назвал пожароопасными события, происходящие сейчас на Ближнем Востоке.

«Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана», — подчеркнул экономист.

США и Израиль давно пытаются свергнуть правительство Ирана. Их цель — добиться полной гегемонии в регионе. Последние 30 лет американцы и израильтяне последовательно и вместе свергали правительства на Ближнем Востоке, включая Ливию, Сирию, Судан и Ирак.

Несколько дней назад посол США в Израиле Майк Хакаби сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что было бы неплохо, если бы израильтяне взяли под контроль «все территории, обещанные Аврааму Богом». Так он выразил позицию «глубинного государства США», чтобы Тель-Авив получил гегемонию на Ближнем Востоке.

Сакс отметил, что это не перспективная стратегия. Такая попытка, скорее всего, потерпит неудачу, но успеют пострадать люди по всему региону. Кроме того, конфликт серьезно ударит по престижу США и Израиля, причем навсегда. Их уже считают самыми опасными государствами.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы КСИР, военные и полицейские Ирана сложили оружие, пригрозив им неминуемой смертью, если откажутся.