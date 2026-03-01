Итоги войны на Ближнем Востоке скажутся на всей планете, заявил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев в интервью ИА «Вести» . Он сравнил происходящее с военными кампаниями США в Ливане и Ираке.

По мнению Киселева, в мире не осталось стран, которые не следили бы за развитием событий на Ближнем Востоке.

«Сейчас без преувеличения весь мир в напряжении, ведь итоги разразившейся новой войны скажутся на всей планете», — сказал он.

Журналист добавил, что Иран после ударов Израиля и США оказался в положении «быть или не быть», а президент США Дональд Трамп пошел на «русскую рулетку», где неудача может оказаться фатальной. Медиаменджер также сравнил происходящее с войной в Ираке в 2003 году и авиаударами по Ливии в 2011.

«Цель была та же — смена режима. Лидера страны Саддама Хусейна повесили, сотни тысяч иракцев погибли из-за ударов американцев и в ходе разразившейся потом внутриусобной войны. Как итог — родилось террористическое псевдоисламское государство ИГИЛ*. Ирак после тех событий не оправился до сих пор», — заявил Киселев.

Ранее во Франции обвинили Трампа в том, что он не дал убедительного объяснения началу операции против Ирана и отказался от дипломатического пути.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.