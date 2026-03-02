Страны Персидского залива приготовились ответить Ирану

Al Arabiya: Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ предупредили Иран об ответе

Страны Персидского залива заявили о возможных ответных мерах в отношении Ирана и осудили действия страны. Сообщения властей Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов привел телеканал Al Arabiya .

Представители ближневосточных государств подчеркнули, что дальнейшая эскалация конфликта может повлечь серьезный ответ в рамках общей системы безопасности.

«Предупреждаем о тяжелых последствиях в случае продолжения таких нарушений международного права», — привели цитату из заявления журналисты.

Подробности о конкретных мерах, которые могут быть приняты, не уточнили.

Ранее корпус стражей исламской революции сообщил о начале девятой волны ракетных ударов по израильским целям и американским военным базам в регионе.