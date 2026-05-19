Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Борт главы государства приземлился в Пекине.

Поездку приурочили к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная рабочая программа президента стартует в среду.

Сначала российскую делегацию торжественно встретят на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь, потом Путин отправится в Дом народных собраний на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи планируется подписание совместных документов, оба лидера выступят перед прессой, а позже примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Президент России отдельно встретится с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, а также с китайским инженером Пэн Паем. Последний в детском возрасте встречал Путина в его первый визит в Китай в 2000 году.

Торжественный прием от имени Си Цзиньпина запланировали на вечер 20 мая. Рабочую программу Путин завершит за чаем с председателем КНР.