Путин и Си Цзиньпин на встрече поднимут глобальные и региональные темы

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит с российским лидером Владимиром Путиным во время его визита в Китай региональные и глобальные темы, которые представляют взаимный интерес обеих стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, его процитировал ТАСС .

«В ходе визита главы двух государств обменяются мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказал дипломат.

Ранее журналисты испанской газеты El Mundo выразили мнение, что визит Путина в КНР, который запланировали сразу после поездки американского президента Дональда Трампа в Китай, показал реальные внешнеполитические приоритеты Пекина.

Если встреча с главой Белого дома нужна была для стабилизации отношений, то переговоры с российским лидером говорят о том, что долгосрочный стратегический альянс с Москвой — очевидный и центральный столп китайской внешней политики.