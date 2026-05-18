Путин и Си Цзиньпин на встрече поднимут глобальные и региональные темы
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит с российским лидером Владимиром Путиным во время его визита в Китай региональные и глобальные темы, которые представляют взаимный интерес обеих стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, его процитировал ТАСС.
«В ходе визита главы двух государств обменяются мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказал дипломат.
Ранее журналисты испанской газеты El Mundo выразили мнение, что визит Путина в КНР, который запланировали сразу после поездки американского президента Дональда Трампа в Китай, показал реальные внешнеполитические приоритеты Пекина.
Если встреча с главой Белого дома нужна была для стабилизации отношений, то переговоры с российским лидером говорят о том, что долгосрочный стратегический альянс с Москвой — очевидный и центральный столп китайской внешней политики.