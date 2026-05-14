Си Цзиньпин охарактеризовал визит Трампа в Китай как исторический

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил визит американского президента в Пекин и назвал переговоры историческими. Об этом сообщил Reuters .

Китайский лидер прокомментировал встречу делегаций на приветственном банкете.

«Сегодня мы с президентом Трампом провели обстоятельный обмен мнениями о китайско-американских отношениях, а также о международной и региональной динамике», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин выразил мнение, что двусторонние отношения Соединенных Штатов и Китая стали самыми важными в мире. Он призвал не допускать ошибок и избегать соперничества, потому что от конфронтации проиграют обе стороны.

Трамп тоже высказался о переговорах в Пекине в положительном ключе. Он посчитал Китай прекрасной страной и рассказал, что встреча прошла превосходно.

Переговоры проходили в центре китайской столицы — в Доме народных собраний. Они продлились порядка двух часов. В состав американской делегации вошли бизнесмены, в том числе основатель Tesla Илон Маск и глава Apple Тим Кук