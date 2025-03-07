На Западе признали вовлеченность НАТО в удары по территории России

Обеспокоенность Запада по поводу запрета США предоставлять ВСУ разведданые заставляет задуматься, что страны НАТО не отрицают свою причастность к атакам по территории России. Такой вопрос на своей странице в соцсети Х задал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Получается, что мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки по российской территории?» — спросил профессор.
Так он прокомментировал материал о
бесполезности британских ракет Storm Shadow после того, как президент США Дональд Трамп перекрыл доступ Украине к разведданным НАТО.
Франция
пообещала продолжить поставку разведывательных данных Украине. Министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что страна вложила много сил и средств в создание собственной суверенной разведки.
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