Daily Mail: Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США

Украинская армия не сможет использовать ракеты Storm Shadow, отправляемые Великобританией на нужды ВСУ. Причиной этому стала блокировка президентом США обмена американскими разведданными с союзниками, заявило издание Daily Mail .

«Британские ракеты большой дальности Storm Shadow оказались бесполезными на Украине после того, как президент Дональд Трамп запретил делиться разведданными с союзниками», — сообщила газета.

По данным таблоида, британские ракеты были «критически важным» оружием украинских боевиков, участвующих в боевых действиях в Курской области России. Отсутствие Storm Shadow, которые не смогут поражать цели без данных американской разведки, может привести «к серьезным последствиям».

Ранее источник британской газеты The Independent заявил, что военные ресурсы Украины иссякнут через несколько дней без поддержки США..

Накануне власти США направили Великобритании требование о прекращении передачи данных американской разведки Вооруженным силам Украины. Также Трамп приостановил поставки военной помощи на нужды Украины. Соединенные Штаты не будут поставлять ВСУ оружие, которое уже находится в пути или ожидает отправки в транзитных зонах.