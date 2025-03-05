США потребовали у Великобритании прекращения передачи ВСУ разведданных

Власти США направили Великобритании требование о прекращении передачи данных американской разведки Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на данные эксперта военной разведки Фила Ингрэма.

«Все разведывательные службы Великобритании и военные ведомства получили приказ, прямо запрещающий передачу разведданных, полученных в США, ранее известных как „Rel UKR“ (Подлежащих передаче Украине)», — указали авторы материала.

По словам Ингрэма, запрет затронет деятельность Центра правительственной связи Великобритании, разведывательных агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны Великобритании.

Накануне президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи на нужды Украины. Соединенные Штаты не будут поставлять ВСУ оружие, которое уже находится в пути или ожидает отправки в транзитных зонах.

Решение будет действовать до тех пор, пока американский лидер не убедится в приверженности президента Украины Владимира Зеленского миру.