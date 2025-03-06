Франция пообещала продолжить поставку разведданных Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна продолжит поставлять Украине разведданные. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter .

«У нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам», — заявил он.

Министр отметил, что Франция вложила много сил и средств в создание собственной суверенной разведки.

Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию о приостановке передачи Украине американских разведывательных данных. Таким образом, как предполагается, спецслужба хочет «призвать всех к ответственности за установление мира».

Кроме того, США запретили Великобритании передавать Украине данные, которые сами отправляют британским военным и разведывательным подразделениям.