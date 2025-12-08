На Украине заявили, что Зеленский устроил охоту на Ермака

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак остался без должности и друзей. Следующим ударом может стать фактическое закрытие границ. Об этом сообщил признанный в России террористом и экстремистом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале .

«[президент Украины Владимир] Зеленский начал настоящую охоту на Ермака! <…> Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский покинуть страну?» — сказал он.

Прошедшую неделю Гончаренко назвал неистовой для Ермака. За недолгое время он потерял очень многое: должность, друзей, пост в Совете нацбезопасности.

Зеленский отправил Ермака в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг «дела Миндича». Украинские СМИ сообщили, что он подписал указ под давлением НАБУ и САП, расследовавших махинации. Одним из основных претендентов на вакантный пост стал первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.