Зеленского к отставке Ермака подтолкнули главы НАБУ и СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака после третьей встречи с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко и директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом. На последнем совещании их поддержали руководитель СБУ Василий Малюк и вице-премьер Михаил Федоров. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Украинская правда» .

По словам собеседников журналистов, последняя встреча проходила на фоне обысков в доме Ермака как раз после его встречи с представителями США для обсуждения мирного договора.

Участники заседания убедили Зеленского, что фигурант коррупционного скандала не может вести дипломатическую работу. Собеседники газеты добавили, что прибывший на ковер Ермак после требования уйти в отставку устроил истерику с упреками и обвинениями,

«Он до последнего не верил, что Зеленский его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это», — заявил источник.

Он добавил, что, несмотря на сложность разрыва, Зеленский словно вышел из тени, которая долгое время на него давила. Собеседники журналистов напомнили, что украинский лидер уже отправлял в отставку занимавшего пост главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и экс-главу СБУ Ивана Баканова, с которым у него сложились тесные отношения.

Для Ермака это был первый подобный удар, поэтому его реакция оказалась столь бурной.

По данным «РБК-Украина», в последний раз Зеленский и Ермак встретились на следующий день после увольнения. На этот раз разговор прошел без криков и обвинений.